В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Крым

Над территорией Крыма сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой атаке на российский регион сообщили в Минобороны России.

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По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 8:20 до 8:45 по московскому времени. ВСУ ударили по России с помощью двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В министерстве уточнили, что украинские дроны уничтожили в небе над Крымом дежурные средства российской системы противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не известно.

ВСУ продолжили атаковать Крым

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 27 апреля, Брянская область подверглась атаке украинских дронов — всего было сбито пять беспилотников.