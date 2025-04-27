Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Число воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников сократилось, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, у украинской армии уже нет такого наплыва иностранцев, у них «очень тяжелая ситуация с набором бойцов».

Генерал-лейтенант указал, что ВСУ несут огромные потери. Украина формирует подразделения в том числе из инвалидов и заключенных, добавил Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» останется на участках госграницы в Курской и Белгородской областях.

«Спецназ "Ахмат" находится на самых тяжелых участках госграницы Белгородской и Курской областей. Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ», — уточнил он.

До этого стало известно, что общие потери ВСУ за время боев в Курской области составили более 76,5 тысячи бойцов. По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более в том числе 412 танков.