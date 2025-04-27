Экипажи Су-35С прикрыли ударную авиацию при нанесении ударов по позициям ВСУ

Истребители Истребители Су-35С с управляемым вектором тяги успешно выполнили задачу по сопровождению ударной авиации группировки «Юг». В ходе боевого вылета они обеспечили безопасные условия для работы бомбардировщиков и штурмовиков, наносивших удары по опорным пунктам ВСУ. После выполнения миссии вся авиагруппа вернулась на базу, а разведка подтвердила поражение всех намеченных целей. RT публикует видео Минобороны России.с управляемым вектором тяги успешно выполнили задачу по сопровождению ударной авиации группировки «Юг». В ходе боевого вылета они обеспечили безопасные условия для работы бомбардировщиков и штурмовиков, наносивших удары по опорным пунктам ВСУ. После выполнения миссии вся авиагруппа вернулась на базу, а разведка подтвердила поражение всех намеченных целей. RT публикует видео Минобороны России.