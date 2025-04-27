Российская армия после освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает разгром противника на других направлениях.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях», — написал он.

По словам политика, нацисты должны «навсегда исчезнуть с нашей земли».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал важное последствие освобождения Курской области. По его словам, это серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине. Кроме того, освобождение региона является большим достижением Вооруженных сил РФ и мотивирует другие российские подразделения активнее освобождать города и села Донбасса и Новороссии.

В России назвали важное последствие освобождения Курской области

Между тем военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что авантюра в Курской области, в результате которой Киев потерял десятки тысяч военных, вероятно, станет «лебединой песней» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.