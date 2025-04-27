Опубликовано фото солдат КНДР в Курской области

Военный корреспондент Александр Гармаев опубликовал в своем Телеграм-канале фотографию военнослужащих Корейской народной армии, которые принимали участие в освобождении Курской области.

© Московский Комсомолец

"Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области", - прокомментировал Гармаев снимок.

На фотографии шесть северокорейских солдат и еще один человек со скрытым лицом стоят среди деревьев. Судя по всему, снимок был сделан поздней осенью.

В МИД прокомментировали участие военных КНДР в боях в Курской области

Тема солдат КНДР в Курской области стала накануне широко обсуждаться в СМИ после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. В этом докладе Герасимов отметил роль военных КНДР.