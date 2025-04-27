У ВСУ очень тяжёлая ситуация с набором бойцов, они несут огромные потери, не успевая восполнять эти цифры.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, количество воюющих на стороне украинской армии иностранных наёмников также сократилось, о чём свидетельствуют данные разведки.

«Как раньше желающих умирать за Украину, – такого наплыва иностранцев у них сейчас нет, – подчеркнул он. – У них очень тяжёлая ситуация с набором бойцов».

ВСУ добавил Алаудинов, несут огромные потери, не успевая восполнять эти цифры.

«На данный момент они формируют подразделения из тех, кто им под руки попадется. Это инвалиды и заключенные», – резюмировал командир «Ахмата».

Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Алаудинов заявил, что украинские националисты пытаются вклиниться в оборону группировки «Север» ВС РФ в Белгородской и Курской областях.