Полковник ВС США назвал условие, при котором Украина согласится на мир с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский согласится подписать мирный договор с РФ, когда лишится поддержки со стороны США. Об этом в статье для журнала 19FotyFive написал полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

© Газета.Ru

По его мнению, американскому президенту Дональду Трампу следует поставить ультиматум своему зарубежному коллеге. Зеленский должен либо согласиться на все условия Москвы по урегулированию конфликта, либо Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

Эксперт выразил уверенность, что такой шаг со стороны хозяина Белого дома позволил бы украинскому лидеру осознать, что его страна не сможет одолеть РФ военным путем. Как отметил Дэвис, если США откажутся и дальше помогать Украине, Зеленский будет вынужден подписать мирное соглашение.

«Нет пути, по которому Украина могла бы заставить [президента РФ Владимира] Путина уступить хотя бы по одному из его основных пунктов», — добавил полковник.

Зеленский: Украина хочет достичь мира с Россией через силу

26 апреля Трамп пригрозил выйти из мирного процесса по Украине, если стороны конфликта не примут его план по урегулированию конфликта. В том числе представленный им документ предусматривает отмену антироссийских санкций, признание Крыма частью РФ де-юре и отказ Украины от членства в НАТО.