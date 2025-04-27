Россия вела битву в Курской области не только против ВСУ, но и против всех тех стран, которые представляют блок глобалистов и стремятся нанести Москве поражение.

Заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Вот что ещё важно отметить: вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим», — сказал он в беседе с РИА Новости.

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Это, по словам Поддубного, говорит о том, что российские войска вели битву против всех глобалистов, которые стремятся нанести военное поражение России и разрушить страну.

Он также добавил, что в Курской области отправлена в нокдаун самая боеспособная часть ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о полном провале авантюры киевского режима по вторжению в Курскую область.