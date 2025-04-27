Опасность атаки беспилотников объявили в Ивановской области

Оперативный штаб Ивановской области объявил угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на всей территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства субъекта РФ в Telegram-канале.

Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 6:34 мск.

"Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", — говорится в заявлении.

На этом фоне в правительстве Ивановской области призвали жителей сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями.