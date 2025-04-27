ВС РФ вплотную подошли к харьковской Дорошовке

Бойцы РФ вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка Харьковской области, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет дополнительные силы и средства в попытке стабилизировать ситуацию. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта", - сказал он.

Марочко добавил, что российская армия также ведет серьезные бои у соседнего Западного.