ВСУ попытаются удержать Часов Яр ради репутации в переговорах

Вооружённые силы Украины всеми силами попытаются удержать Часов Яр в ДНР ради репутации в переговорах, считает военный эксперт Андрей Марочко.

«Часов Яр это — один из населённых пунктов, который нужно удержать украинским боевикам для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию на переговорном процессе», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его мнению, ВСУ попытаются удержать Часов Яр любыми силами, хотя бы в ближайшие две—три недели, когда уже будут ясны итоги переговорных процессов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Дзержинск (Торецк) и Часов Яр в ДНР остаются «горячими точками».