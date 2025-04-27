ТАСС: ВСУ объявляют солдат пропавшими почти сразу после отправки на позиции

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Командование Вооружённых сил Украины объявляет солдат пропавшими без вести на Сумском направлении почти сразу после отправки на позиции.

ВСУ объявляют солдат пропавшими без вести сразу после отправки на позиции
© ТАСС

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Попытки родственников добиться хоть какой-то правды о судьбе близкого им человека зачастую вызывают откровенно хамскую реакцию у представителей бригады», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что зачастую родные украинских солдат обращаются к российским силовикам через бот обратной связи в Telegram. По данным собеседника, близкие военных ВСУ рассказывают о бесчеловечном отношении к подчинённому личному составу и их родным.

Ранее «Военная хроника» высказалась о развитии украинского проекта по мобилизации молодёжи «Контракт 18—24».

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