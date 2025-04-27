Командование Вооружённых сил Украины объявляет солдат пропавшими без вести на Сумском направлении почти сразу после отправки на позиции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Попытки родственников добиться хоть какой-то правды о судьбе близкого им человека зачастую вызывают откровенно хамскую реакцию у представителей бригады», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что зачастую родные украинских солдат обращаются к российским силовикам через бот обратной связи в Telegram. По данным собеседника, близкие военных ВСУ рассказывают о бесчеловечном отношении к подчинённому личному составу и их родным.

Ранее «Военная хроника» высказалась о развитии украинского проекта по мобилизации молодёжи «Контракт 18—24».