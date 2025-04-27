Алаудинов сообщил о сокращении числа наемников в ВСУ

Количество воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников сократилось, свидетельствуют данные разведки. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Как раньше желающих умирать за Украину, - такого наплыва иностранцев у них нет, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о численности наемников в рядах ВСУ по данным разведки. - У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов".

Как подчеркнул генерал-лейтенант, ВСУ несут огромные потери. "Они не успевают восполнять эти цифры. На данный момент они формируют подразделения из тех, кто им под руки попадется. Это инвалиды, заключенные", - добавил он.