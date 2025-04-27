Поддубный: в Курской области отправлена в нокдаун самая боеспособная часть ВСУ
В Курской области отправлена в нокдаун самая боеспособная часть Вооружённых сил Украины.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил военкор Евгений Поддубный.
- «То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности», — сказал он.
Поддубный отметил, что ВСУ в Курской области потеряли большое количество солдат и техники.
Он также подчеркнул, что разгром группировки противника был неотвратим.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о полном провале авантюры киевского режима по вторжению в Курскую область.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что ВСУ потеряли более 76 тыс. боевиков убитыми и ранеными в Курской области.