Освобождение Курской области серьезно усилило позиции России на мирных переговорах по Украине. Такое важное последствие победы Российской армии назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью ТАСС.

«Освобождение Курской области — важнейшее политическое событие, масштаб его далеко превосходит конфликт России и Украины. Россия получила неоспоримый аргумент, усиливающий наши требования и мотивацию. Это усиление позиции России на в переговорном треке с США», — сказал он.

Военный аналитик также отметил, что освобождение Курской области является большим достижением Вооруженных сил (ВС) РФ и мотивирует другие российские подразделения активнее освобождать города и села Донбасса и Новороссии.

Ранее военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области. По его словам, бойцы из Северной Кореи отличились слаженностью, дисциплиной, пренебрежением к смерти и выносливостью.