Российские штурмовики нашли цех по сборке дронов в Дзержинске ДНР

Штурмовик 51-ой армии Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным "Каскад" рассказал РИА Новости, что на одной из позиций украинских войск в Дзержинске российские военные обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе.

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По словам "Каскада", штурмовики обнаружили цех по сборке ударных FPV-дронов. "Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг, потому что винты здоровые.

Единственное, что мы не успели, - нормально это все рассмотреть, эту комнату "разобрали" с танка быстро. Мы зашли, и они начали по той части стадиона очень активно лупить", - рассказал штурмовик. Как сообщил "Каскад", его подразделение атаковало позиции на территории стадиона в Дзержинске, где, по имеющимся данным, располагался украинский военкомат с значительными запасами снабжения - водой, продовольствием и военной формой.