Китайские военные высадились на спорный остров в Южно-Китайском море

Китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который находится недалеко от военной базы Филиппин. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что это произошло в середине апреля. Точная дата высадки не уточняется. Моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины. На опубликованной в СМИ фотографии запечатлены сотрудники охраны вместе со знаменем на необитаемом песчаном берегу.

В прошлом году газета The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные лица и аналитиков по вопросам безопасности предрекла войну в Азии из-за корабля Sierra Madre. По мнению издания, судно стало «эпицентром эскалации напряженности между Филиппинами и Китаем и может втянуть США в вооруженный конфликт в Тихом океане».