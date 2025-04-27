Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России наступают у населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Военкоры пояснили, что российская армия наступает от поселка Разлив на Южнодонецком направлении, проводя механизированные штурмы опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадках южнее Богатыря.

"Пехота смогла зайти в посадки, существенно расширив серую зону", - сообщили военкоры.

22 апреля сообщалось, что войска группировки "Центр" ВС РФ активно продвигались к городу Красноармейску в ДНР. В Минобороны России рассказали, что подразделения мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии освободили ряд населенных пунктов, продолжая наступление на ключевой транспортный узел ВСУ.

25 апреля источник в силовых структурах рассказал, что российские военнослужащие из группировки "Север" совместно с пограничниками Курской области успешно нанесли удар по командному пункту 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Сумской области.