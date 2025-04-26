В МИД прокомментировали участие военных КНДР в боях в Курской области

Военнослужащие КНДР принимали участие в боях в Курской области в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, подписанным президентом России Владимиром Путиным с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Так информацию о военных КНДР в регионе прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью KP.RU.

«Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года. Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением союзнического уровня наших отношений», — сказала она.

Дипломат также выразила уверенность в том, что связи Москвы и Пхеньяна будут укрепляться в дальнейшем.

Герасимов и Захарова поблагодарили военных КНДР после освобождения Курской области

26 апреля стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.