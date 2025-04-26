Российские моряки пострадали при ударе США по порту в Йемене

Три российских моряка пострадали при авиаударах США по порту Рас-Иса в Йемене. Об этом в соцсети Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

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«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести. Эти моряки — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин», — написал он.

В этот же день стало известно, что взрыв прогремел на складе опасных грузов и химикатов. Взорвался резервуар с топливом, после чего произошло обрушение одного из портовых зданий. По последним данным, число пострадавших превысило 500 человек.

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В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов заявила, что взрыв не связан с ее нефтеперерабатывающим заводом и топливными резервуарами.