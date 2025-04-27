Рогов назвал освобождение Курской области катастрофой для Зеленского
Освобождение Курской области является катастрофой для Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Для Зеленского освобождение Курской области является катастрофой. Его авантюра обернулась разгромом и колоссальной потерей самых боеспособных частей и техники ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что ситуация с Курской областью проявила, как российский народ может реагировать на вызовы и показала героизм солдат. По его словам, освобождение Курской области даёт возможность двигаться дальше на других направлениях.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о полном провале авантюры киевского режима по вторжению в Курскую область.
Он поздравил российские войска с освобождением Курской области от ВСУ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все территории российских субъектов будут освобождены из-под контроля киевских властей.