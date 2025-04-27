Освобождение Курской области является катастрофой для Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Для Зеленского освобождение Курской области является катастрофой. Его авантюра обернулась разгромом и колоссальной потерей самых боеспособных частей и техники ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что ситуация с Курской областью проявила, как российский народ может реагировать на вызовы и показала героизм солдат. По его словам, освобождение Курской области даёт возможность двигаться дальше на других направлениях.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о полном провале авантюры киевского режима по вторжению в Курскую область.

Он поздравил российские войска с освобождением Курской области от ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все территории российских субъектов будут освобождены из-под контроля киевских властей.