Хинштейн назвал небезопасные зоны в Курской области

Зона поражения артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО) в 25–30 километрах от границы Курской области и Украины остается небезопасной из-за непрекращающихся ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

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— Помимо разминирования, конечно, остается не менее, а может и более актуальным вопрос безопасности людей в связи с непрекращающимися ударами со стороны Украины: налетами, обстрелами и тому подобное, — сообщил Хинштейн.

Так он ответил на вопрос о том, когда жители Курской области смогут вернуться на освобожденную российскими войсками территорию, передает ТАСС.

Хинштейн сделал заявление об освобождении Курской области

26 апреля штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ установили российский флаг в Горнале — последнем населенном пункте Курской области, где находились украинские боевики. Позднее Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых показана работа военнослужащих.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддержать жителей приграничных регионов, пострадавших в результате боевых действий. Глава государства также высоко оценил мужество, героизм и стойкость жителей приграничья.