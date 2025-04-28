Неизвестную крылатую ракету заметили на полигоне Капустин Яр

Неизвестная ракета была замечена в ходе рабочего визита заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

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На полигоне Медведев наблюдал за ходом учений, общался с военнослужащими, а также осматривал современное вооружение и новинки, разработанные оборонно-промышленным комплексом РФ.

Особое внимание привлекла новейшая крылатая ракета, которую можно увидеть в опубликованном ТАСС видео (фрагмент с 00:14 до 00:18). Новинка имеет непривычную форму. Как отметили в Telegram-канале "Осведомитель", за счет этого она напоминает американскую малозаметную крылатую ракету AGM-158 JASSM.

Заметная на фотографиях форма головной части - вытянутая и заостренная - характерна для современных крылатых ракет, предназначенных для преодоления систем противовоздушной обороны. Такая "карандашная" геометрия снижает радиолокационную заметность, улучшает аэродинамические характеристики и способствует увеличению дальности полета за счет уменьшения лобового сопротивления.