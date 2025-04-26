Медведев сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астраханскую область на полигон Капустин Яр сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов.

«Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищённости и дальнобойных снарядов... Возрастающая потребность в этих (артиллерийских. — RT) системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании ВПК», — сказал он.

Ранее Медведев сообщил, что посетил с рабочей поездкой полигон Капустин Яр в Астраханской области.