Медведев сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астраханскую область на полигон Капустин Яр сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов.
«Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищённости и дальнобойных снарядов... Возрастающая потребность в этих (артиллерийских. — RT) системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании ВПК», — сказал он.
Ранее Медведев сообщил, что посетил с рабочей поездкой полигон Капустин Яр в Астраханской области.