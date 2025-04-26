Минобороны сообщило о разгроме формирований ВСУ в Курской области

Российские войска выдавили остатки подразделений ВСУ из Курской области за пределы государственной границы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. <…> Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы", - подчеркнули в министерстве.

Белоусов был на пункте группировки «Курск» в момент поднятия флага в Горнале

В министерстве подчеркнули, что подразделениями Северной группировки войск был освобожден последний населенный пункт, находящийся под контролем ВСУ, - Горналь. Там добавили, что в освобожденных районах области проводятся мероприятия "по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории".