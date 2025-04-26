В России рассказали о мерах защиты Курской области после ее освобождения

Освобождение оккупированных территорий Курской области произошло закономерно и в предполагаемые сроки, при этом украинским военным все это время предоставлялся выбор сдаться в плен, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий сообщил, что операция по освобождению региона могла завершиться раньше, однако тогда пострадали бы в том числе и люди, оставшиеся жить на оккупированной территории. Теперь, по его словам, армия будет углубляться в сторону Сумов, расширять серую зону, чтобы ракеты и артиллерия противника не достигли российского приграничья.

Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

«Фортификационные укрепления должны быть усилены по всей границе, также будет поставлена серьезная противовоздушная, противоракетная оборона. Ну и плюс у нас есть серьезные ракеты, которые не перехватываются стороной противника», — рассказал он.

Колесник добавил, что для защиты Курской области будут приняты комплексные меры. По его словам, помимо фортификационных укреплений, противовоздушной обороны и превентивных ударов, будет еще работа разведки и другие способы обороны региона.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.