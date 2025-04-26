Герасимов и Захарова поблагодарили военных КНДР после освобождения Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие КНДР показали стойкость и героизм в боях в Курской области. Видео выступления военачальника опубликовал RT в Telegram-канале.

В субботу, 26 апреля, ВС РФ завершили операцию по освобождению Курской области от украинских вооруженных формирований.

«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», — подчеркнул Герасимов.

Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия никогда не забудет друзей.

«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — пояснила дипломат.

Ранее Герасимов сообщил, что ВСУ потеряли в Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Он добавил, что в освобожденных районах региона проводятся мероприятия по выявлению украинских военных, которые пытаются укрыться.

По его словам, продолжается создание зоны безопасности в Сумской области, освобождены 4 населённых пункта, контролируются более 90 кв. км.