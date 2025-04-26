Белоусов был на пункте группировки «Курск» в момент поднятия флага в Горнале

Глава Минобороны России Андрей Белоусов находился на командном пункте Курской группировки войск в момент поднятия флага в Горнале.

Как сообщает ТАСС, в рамках инспектирования министр заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о действиях войск по уничтожению противника и поставил ряд задач.

Ранее командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол заявил, что в селе Горналь в Курской области поднят российский флаг.

Также начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что разгром украинских оккупантов в Курской области завершился освобождением села Горналь.

Минобороны России опубликовало кадры освобождения Горналя в Курской области.