С начала боевых действий в Курской области, начавшихся 6 августа 2024 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тыс. военнослужащих», — заявил Герасимов.

Российские войска освободили Курскую область

Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Герасимов отметил, что ВС РФ продолжают операцию по разгрому украинских формирований.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что утраты вооруженных сил Украины в Курской области неизбежно повлияют на ситуацию по всей линии боевого столкновения. По его словам, в этом регионе украинская сторона лишилась значительного числа наиболее подготовленных и оснащенных, в том числе западной техникой, подразделений.