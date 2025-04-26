Хуситы заявили о нанесении ударов по американскому авианосцу

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударах по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

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«В ответ на продолжающуюся ежедневную агрессию США против нашей страны военно-воздушные и военно-морские силы провели совместную операцию против вражеских военных кораблей, возглавляемых американским авианосцем Harry Truman», — сказал военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

По его словам, находящиеся в северной части Красного моря судна были атакованы бесплотными летательными аппаратами.

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18 апреля хуситы сообщили о нанесении ударов по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США. В сообщении отмечается, что это первая атака на авианосец Carl Vinson с момента его прибытия в Аравийское море.