Российские войска освободили Курскую область

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин получил соответствующий доклад, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили 99,5% региона от вооруженных формирований противника.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — уточнил Песков.

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Напомним, что утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить.

В начале марта 2025 года российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.