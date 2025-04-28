ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Часова Яра

Операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили блиндаж и склад боеприпасов ВСУ в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южной группировки войск уничтожили блиндаж с личным составом и склад боеприпасов ВСУ в районе Часова Яра. Укрепление противника для личного состава было уничтожено при помощи FPV-дрона, а склад с боеприпасами ВСУ наши военнослужащие поразили при помощи квадрокоптера, оборудованного системой сброса", - сказали в ведомстве, продемонстрировав кадры объективного контроля.