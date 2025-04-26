Европе в случае полного вывода или даже сокращения численности американских войск может потребоваться от 10 до 12 лет, чтобы заменить военные возможности США. Такое мнение выразил автор статьи в издании Politico.

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Во время своей первой поездки в Европу на посту министра обороны США Пит Хегсет заявил, что американское военное присутствие на континенте останется «не навсегда», что вызвало удивление в Европе. При этом, хотя власти упорно отрицают возможность сокращения или вывода войск, многие эксперты считают, что этот момент в итоге наступит.

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По информации издания, количество американских военнослужащих в Европе колеблется от 70 до 90 тысяч, что значительно меньше, чем в 50-е годы, когда их число превышало 400 тысяч. Аналитики, включая действующих и бывших офицеров армии, считают, что сокращение или вывод войск ослабит «сдерживание» России и обернется финансовыми потерями для обеих сторон.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи причислил ядерный арсенал и численность войск к стратегическим преимуществам России. Он отметил, что усиление Российской армии будет являться вызовом для НАТО.