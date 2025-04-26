Над регионами России за ночь сбили почти полсотни беспилотников

В ночь на 26 апреля над регионами России было уничтожено почти полсотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

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Всего средства противовоздушной обороны сбили 45 беспилотников. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Курской областью — 27. Еще 16 — над Белгородской. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Ростовской и Липецкой областями.

ВСУ попытались атаковать российский регион при помощи БПЛА

Ранее об уничтожении БПЛА над Ростовской областью сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.