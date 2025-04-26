В Харькове произошла серия взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Харькове на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Игорь Терехов.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в заявлении, опубликованном в 6:06 мск.

Через минуту чиновник сообщил еще об одном взрыве. По его словам, на месте происшествия образовался столб дыма.

Взрывы прогремели в Харькове

В ночь на 26 апреля в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что сирены сработали в Одесской и Винницкой областях. Также о возможной опасности предупредили жителей Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской и других областей.

24 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Целью стала железнодорожная инфраструктура. В городе произошли несколько взрывов, после чего в некоторых районах зафиксировали возгорания — огонь охватил транспортные средства и постройки.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о взрыве на заводе «Мотор Сич» в городе Запорожье.