Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы не выдать свою позицию

Российские военные на Красноармейском направлении вызвали огонь на себя, чтобы штурмовая группа ВСУ не обнаружила их позицию.

Об этом рассказал боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс, передаёт РИА Новости.

«Мы говорим, что уходим в подвал, будем там на рации сидеть. И когда уже они начали к нашему дому подходить, зачищать, мы по рации прямо и сказали открывать (огонь) миномётом по нашей точке, чтобы мы сами не спалились», — сказал военный.

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Он добавил, что после миномётного огня противник отступил и никто из группы российских военнослужащих не пострадал.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» уничтожила на Белгородском направлении свыше 60 военных ВСУ.

Также стало известно, что ВС России наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области.