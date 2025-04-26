Марочко заявил о перемалывании ВСУ в Часовом Яре

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы перемалывают технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

По словам Марочко, украинские военные ожесточенно сопротивляются в Часовом Яре. При этом российские солдаты накатывают на позиции ВСУ.

«В целом на данном участке фронта идет перемалывание живой силы и техники противника», — подчеркнул он.

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Ранее Марочко заявил, что российские войска закрепляются на новых рубежах в Часовом Яре. Они также зачищают центр города от солдат ВСУ.

До этого Марочко сообщил, что подразделения армии России продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Он отмечал, что ВСУ пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.