Ким Чен Ын спустил на воду новый эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца "Чвэ Рён", который в составе ВМС будет выполнять задачи по борьбе с "наглыми империалистическими пиратами". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония прошла на судостроительной верфи Нампхо. Корабль водоизмещением пять тысяч тонн, по словам секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рёна, оснащен "самыми мощными вооружениями". Как отмечается, эсминец был построен за "400 с лишним дней".

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Корабль передан командующему Восточноморским флотом ВМС Корейской народной армии Пак Гван Собу, по словам которого, "через пять-десять лет место ВМС продвинется далеко вперед". Он также отметил, что было осуществлено "заветное желание иметь могущественнейшие вооружения, способные сорвать господство на море наглых империалистических пиратов".

По словам Ким Чен Ына, которые привело государственное радио "Голос Кореи", спуск на воду новейшего эсминца имеет историческое значение и необходим с целью "создания силы для последовательной защиты морского суверенитета" КНДР. Это событие он назвал "исходной точкой на пути к построению передовой морской державы".

Лидер КНДР поставил задачу "коренным образом укрепить боевые силы ВМС согласно необходимости иметь флот дальнего мореплавания и тенденциям мирового развития ВМС".