Если мирное урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто, то он продолжится во всем мире, предрек в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

По его словам, есть два варианта. Либо будет достигнут мир и начнется перестройка «мировой торговли с умеренной рецессией», «либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию», сказал эксперт.

Бондаренко: уступка России территорий может привести к бунту на Украине

25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.