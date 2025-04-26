Раскрыта ситуация на фронте в Сумской и Курской областях

Вооруженные силы (ВС) России давят на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской и Курской областях. Там идут активные боевые действия, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Есть серьезное давление на украинские позиции с [рубежей] северо-западнее Локни (Сумская область, — прим. "Ленты.Ру")», — рассказал аналитик.

Он добавил, что у села Горналь в Курской области российские военнослужащие также проводят ежедневные накаты на противника.

Военкоры рассказали об отчаянных попытках ВСУ остановить наступление ВС РФ у Купянска

По словам Марочко, фиксируются небольшие подвижки российских войск на этом участке фронта.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска нанесли удары сразу по пяти направлениям в Сумской области.