Кадыров сообщил об ударе по скоплению живой силы ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Бойцы легендарного спецназа "Ахмат" Минобороны России совместно с 177-й бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение - нанести удар на упреждение", - написал Кадыров.

Он уточнил, что по координатам скопления были нанесены точные удары из установок "Град".

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Военнослужащие спецназа "Ахмат" совместно с мобильной группой СКАД 607 "Горец" также нанесли удар по военной технике на харьковском направлении в районе населенного пункта Уды.