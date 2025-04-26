На Украине сообщили об отсутствии планов по размещению европейского контингента

Планы по размещению европейского контингента на территории Украины отсутствуют, об этом в эфире YouTube-канала «Радио NV» сообщила украинская журналистка Юлия Забелина, знакомая с ходом переговоров.

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Она уточнила, что британцы отказались разместить свои войска даже на западе страны, как это обсуждалось ранее, а другие европейские союзники рассматривают вариант поставить силы быстрого реагирования с базированием в Польше, а не на территории Украины.

Забелина также отметила, что европейцы «дают заднюю» в вопросе конфискации замороженных российских активов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ️Россия не приемлет возможное размещение воинского контингента НАТО на Украине, которое обсуждают страны — участницы «коалиции желающих».