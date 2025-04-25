Воронежский губернатор раскрыл новые подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

Воронежские чиновники из сельских администраций осуществляли мониторинг движения колонн частной военной компании «Вагнер» во время мятежа в 2023 году и передавали данные о вагнеровцах в оперативный штаб региона. Данные факты всплыли во время выступления губернатора Воронежской области Александра Гусева перед депутатами областной думы, запись была размещена на странице правительства Воронежской области в «ВКонтакте».

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По словам Гусева, руководители сельских поселений в период мятежа не только отслеживали маршрут колонны ЧВК, но и фиксировали численность их отрядов.

«Мы в оперативном штабе были в курсе не только направления их движения и количества техники, но и численности их участников», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что оперативный штаб Воронежской области стал одной из наиболее информированных структур о реальном положении дел, что способствовало принятию правильных решений на федеральном уровне.

Раскрыты детали операции «Зачистка» ЧВК «Вагнер» в Африке

24 июня 2023 года силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.