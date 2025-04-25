Ситуация на Украине становится тяжелее. Страну ждет крах, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Чем тяжелее ситуация на Украине, я имею в виду экономику, снабжение армии системами и ракетами ПВО, пополнение личным составом, нарушение коммуникаций, разрушенные склады и предприятия, — тем хуже, тем ожесточеннее их диверсионные атаки», — написал военкор.

Он подчеркнул, что эксперты из различных стран, включая Украину, отмечают, что ситуация является предтечей обрушения украинского государства «во всех смыслах».

«Команда (президента Украины. — «Газета.Ru») Владимира Зеленского поднимается на эшафот. Голубой вертолет, что прилетит на эвакуацию, заберет далеко не всех», — добавил военкор.

23 апреля президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Зеленский может сражаться еще три года и потерять всю Украину.

В США предрекли обрушение украинского фронта

21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не сомневается в том, что победа будет за Россией.