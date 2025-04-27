В Харькове мужчина прыгнул в реку, чтобы спастись от мобилизации

В украинском Харькове мужчина прыгнул в реку, чтобы спастись от насильственной мобилизации.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Мужчина в Харькове забежал в речку, спасаясь от патруля ТЦК», — говорится в сообщении.

На кадрах, которые публикует издание, видно, как мужчину преследуют два человека в военной форме. Затем убегающий прыгает в реку и начинает плыть. Сотрудники военкомата, в свою очередь, остались на берегу.

Ранее во Львове сотрудники военкомата выбросили на улицу мобилизованного, у которого начался приступ эпилепсии.