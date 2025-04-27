Две ядерные державы после смертоносного нападения начали перестрелку на границе

Индия и Пакистан обменялись перестрелками на границе с Кашмиром после смертоносного нападения на туристов. Напряженность в отношениях между странами, обладающими ядерным оружием, обострилась после того, как в результате нападения на оспариваемой Исламабадом и Нью-Дели территории погибли более двадцати человек.

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Индийские и пакистанские войска второй день ведут перестрелку на неспокойной границе в Кашмире на фоне растущей напряженности после дерзкого нападения, в результате которого погибли 26 человек на популярном туристическом курорте, пишет The Guardian.

Массовое убийство привело к опасному ухудшению отношений между соседями, обладающими ядерным оружием. Индия и Пакистан вели три войны, две из которых из-за Кашмира, населенного преимущественно мусульманами, который разделен между ними, но на который обе страны претендуют полностью, отмечает The Guardian.

Индийские военные заявили, что пакистанские солдаты открыли огонь с “нескольких постов” вдоль сильно милитаризованной линии прекращения огня, а индийские вооруженные силы “должным образом отреагировали” на то, что они назвали “неспровоцированной” стрельбой. Сообщений о жертвах не поступало. Пакистан пока воздержался от комментариев, подчеркивает The Guardian.

Живущие на границе с Пакистаном граждане Индии начали готовить бункеры

Столкновения произошли после нападения в прошлый вторник, когда боевики открыли огонь на лугу близ Пахалгама в той части Кашмира, которая находится под управлением Индии. Сообщается, что нападавшие спросили у жертв (все они были мужчинами), индуисты они или мусульмане, и расстреляли индусов. Насилие в Кашмире ранее постепенно спадало, и это нападение нанесло серьезный удар по восстанавливающейся туристической индустрии региона.

Малоизвестная группировка, называющая себя "Кашмирское сопротивление", взяла на себя ответственность. Индия связывает эту группировку с запрещенной в России и ряде других стран террористической группировкой "Лашкар-и-Тайба", но Пакистан отрицает свою причастность.

В явной попытке ослабить напряженность премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил сотрудничать в “нейтральном расследовании”. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал “выследить и наказать каждого террориста и их покровителей” и преследовать убийц “на краю света”.

“Пакистан открыт для участия в любом нейтральном, прозрачном и заслуживающем доверия расследовании”, - заявил пакистанский премьер Шариф, предупредив при этом, что пакистанские вооруженные силы готовы отразить “любое нападение” со стороны Индии.

В ответ на теракт Индия приостановила действие Договора о водах Инда, важнейшего пакта о совместном использовании водных ресурсов, выслала пакистанских дипломатов и аннулировала визы пакистанцам. Исламабад в ответ выслал индийских дипломатов, аннулировал визы индийцев и закрыл свое воздушное пространство. Пакистан также приостановил действие Шимлского соглашения 1972 года, являющегося ключевой основой для диалога.

Министр природных ресурсов Индии К.Р. Патил заявил, что страна примет меры к тому, чтобы “ни одна капля” речной воды не попала в Пакистан после приостановления действия Договора о водных ресурсах Инда. Пакистан предупредил, что любая попытка перекрыть водоснабжение будет “актом войны”, а глава Пакистанской народной партии Билавал Бхутто Зардари заявил: “Либо наша вода будет течь через это, либо их кровь”.

Эксперты говорят, что для перекрытия потока потребуются большие инвестиции и годы работы.