Украина сообщила о захвате в Черном море сухогруза

Государственная пограничная служба Украины заявила о захвате в Черном море сухогруза, который шел под флагом неназванной азиатской страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что украинские пограничники провели обыски на борту, изъяли навигационное оборудование и документы.

До этого журнал Economist писал, что ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство. Отмечается, что когда Россия и США в конце марта провели переговоры о прекращении огня в Черном море, ни один украинский портовый объект не был атакован.

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Тем не менее ВС РФ продолжили наносить удары по инфраструктуре ВСУ в городах. В конце марта Россия и США условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.