Разведка Индии предупредила о риске новых терактов в Джамму и Кашмире

Индийские разведывательные службы предупредили о риске новых терактов в Джамму и Кашмире, передаёт телеканал News18 со ссылкой на источники.

«Планируют провести больше атак, нацеленных специально на туристов/неместных жителей, сотрудников полиции и кашмирских пандитов, особенно в округах Сринагар и Гандербал», — цитирует издание РИА Новости.

Источники в разведке также предупреждают о риске терактов на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее в Джамму и Кашмире были подорваны два дома, предположительно, причастных к теракту в Пахалгаме.

22 апреля на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии открыли стрельбу по туристам, погибли 28 человек.

Газета The New York Times писала, что эскалация между Индией и Пакистаном после теракта на союзной территории Джамму и Кашмир грозит новым вооружённым конфликтом.