Шойгу: мир подошел к новому этапу гонки вооружений

Мир подошел к новому технологическому этапу гонки вооружений. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он напомнил об основных исторических этапах гонки вооружений, отметив, что началось все с обычных вооружений, а продолжилось ядерным оружием, необходимостью в носителях для его доставки, ракетными войсками стратегического назначения и морскими средствами доставки.

«Сейчас мы подошли к следующему этапу, к появлению новых видов вооружений», — добавил Шойгу.

Он уточнил, что имеет в виду гиперзвук — оружие на новых физических принципах и глобальной дальности.