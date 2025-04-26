Западные издания выяснили подробности гибели на Украине сына замглавы ЦРУ. 21-летний Майкл Александр Глосс был убит еще в апреле 2024 г. под Соледаром, однако о его смерти стало известно лишь сейчас.

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Это сын 54-летней Джулианы Галлины, заместителя директора по цифровым инновациям в ЦРУ. Она – профессиональный военный, вся ее жизнь связана с флотом. Училась в Военно-морской академии США и в 1991 г. стала первой женщиной в истории США, которая возглавила мичманскую бригаду.

Работала офицером-криптологом в службе радиотехнической разведки ВМС США. Прослужив на флоте 21 год, уволилась в запас в 2013 году. Перешла в военную разведку: работала в Национальном управлении военно-космической разведки, а затем в Управлении науки и технологий ЦРУ. Галлина курировала разработку спутников-шпионов, методы радиотехнической разведки, внедрение нейросетей.

Все детали карьеры Галлины, естественно, засекречены. Но она не с теми боролась. Все эти годы в семье американской разведчицы рос сын, открыто симпатизирующий России и мечтавший туда уехать.

Во время учебы в Атлантическом колледже Глосс принимал активное участие в движении за гендерное равенство и в протестах «зеленых». Вступил в радикальную экологическую группировку, а затем поехал в Турцию, чтобы помочь в восстановлении страны после землетрясения.

Отец убитого парня – 60-летний Ларри Глосс, ветеран американского ВМФ, участник операции «Буря в пустыне», за которую был награжден медалью «За боевые действия».

Как и супруга, Ларри Гросс всю жизнь проработал в сфере кибербезопасности. Сначала был вице-президентом компании National Interest Security (NISC), крупного военного подрядчика. Затем основал собственную фирму, которая разрабатывает программное обеспечение для военной разведки Минобороны США и других стран НАТО, пишет американский портал Govcon Wire, посвященный сфере госзаказа.

Майкл Глосс жил с семьей в округе Фэрфакс в штат Вирджиния. Парень открыто высказывал ненависть к США за их поддержку Израиля. На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» парень выкладывал посты с флагами России и Палестины. Guardian пишет, что он заключил контракт с ВС РФ еще в сентябре 2023 г., когда его мать уже была заместителем директора ЦРУ. Гросс хотел после службы в армии получить российский паспорт.

Каким образом американские кадровики согласовали назначение Галлины в ЦРУ, зная, что ее сын воюет на Донбассе за Россию?! И какие секреты матери Глосс мог передать российской контрразведке?! Guardian обратилось в ЦРУ за комментариями, но там, естественно, проигнорировали запрос. Но пресс-служба разведуправления опубликовала релиз: «Смерть Майкла – это личное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности», цитирует издание Mirror.

Пообщаться с журналистами согласился отец убитого под Соледаром парня. Ларри Гросс в интервью изданию New York Post заявил, что его сын был … психически больным. Якобы его чрезмерная забота об экологии в итоге перешла в помешательство.

Сколько еще идейных американских парней, таких как Майкл Гросс, сражается в российской армии, неизвестно. Западные издания приводят невесть откуда взятую цифру: якобы с февраля 2022 г. контракты с ВС РФ заключили около 1500 иностранцев. Эксперты говорят, что она сильно занижена.

Число наемников из США в рядах ВСУ засекречено украинской стороной. OSINT-группа Dirty Rats, которая ведет проект TrackANaziMerc, приводит подробности о 34 американских наемниках, засветившихся Украине с начала 2025 года. Среди них есть женщина – ветеран войны в Афганистане Дженифер Энн Мюлли.

Dirty Rats выяснили, что с начала года ликвидировано как минимум семь воевавших за ВСУ боевиков из США. В частности, Кристофер Уильям Энтони Блэк был убит еще в январе в боях за Шевченко (Покровское направление), а Райан Майкл Уайт – в боях за Вознесенку (Кураховское направление).

Джон Джеймс Уизерспун уничтожен под Воздвиженкой (Покровское направление). Американец к тому времени успел прослужить во 2-м Международном легионе Украины всего несколько месяцев. По профессии он сварщик, никакого армейского опыта не имел, но, отравленный ядом киевской пропаганды, приехал в Украину и подписал контракт с ВСУ... Хоронили Уизерспуна в пустом закрытом гробу – тело не найдено.